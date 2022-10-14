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لبنان

أبو فاعور زار الكونسرفتوار والقواس تفقدت الفرع الجديد في راشيا

Lebanon 24
14-10-2022 | 06:58
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زار النائب وائل أبو فاعور المعهد الوطني العالي للموسيقى، والتقى رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس في زيارة "تعاون وتنسيق تهدف إلى استكمال شؤون فرع الكونسرفتوار الوطني في منطقة راشيا الوادي".

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وتناول اللقاء، "أهمية افتتاح فروع للمعهد بالإضافة إلى الموجودة منها، نظراً لدورها في نشر الوعي الثقافي والموسيقي في  المحافظات اللبنانية كافة، وذلك ما يطمح إليه فرع راشيا الذي بدأ التسجيل فيه، واستطاع أن يستقطب العديد من الطلاب من كافة المنطقة التي تضم محيطاً جغرافياً شاسعاً".

وفي هذا الصدد، زارت القواس منطقة راشيا، وتفقدت  فرع الكونسرفتوار الجديد هناك القائم ضمن مجمع كمال جنبلاط الذي يضم أيضاً الجامعة اللبنانية، كلية الصحة، المدرسة الزراعية، كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، ومعهد إنماء راشيا الفني - آفاق.
 
وجالت القواس في الفرع برفقة أبو فاعور، واطلعت على أقسامه وتابعت تحضيراته وشؤونه التنظيمية والإدارية التي تجري على قدم وساق، وسيعلن عن افتتاح الفرع قريباً مع بدء العام الدراسي. كما ستكون هناك مفاجأة من كونسرفتوار راشيا يعلن عنها لاحقاً.
 
وبحسب بيان الكونسرفتوار "يأتي افتتاح فرع الكونسرفتوار الوطني في منطقة راشيا كإثبات على أن الاستتثمار بالشأن العام والثقافة، هو الداعم الأكبر للمجتمع لصالح مؤسسات الدولة العاجزة اليوم عن القيام بواجباتها بسبب الانهيار الاقتصادي والشلل الإداري الذي تعانيه. وهذا ما دفع بالنائب أبو فاعور إلى تغطية مستلزمات فرع راشيا وكامل احتياجاته التي لا تستطيع ميزانية المعهد الوطني تأمينها في الوضع الراهن".
المصدر: الوكالة الوطنية
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