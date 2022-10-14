تضارب وإستعمال سكاكين... إشكال يتجدّد في الضنية وهذه تفاصيله

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تجدّد إشكال في بلدة عاصون الضنية، بين "ز.د" و "ا.خ"، تطوّر إلى تضارب وإستعمال سكاكين، ما أدى إلى إصابة "ا.خ" بعنقه، ونُقل على اثرها الى مستشفى سير الضنية الحكومي.وتجدر الإشارة إلى أنّ إشكالاً سابقاً وقع بين "ز.د" و "ا.خ" يوم أمس.