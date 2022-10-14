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لبنان

دولة عربيّة ترغبُ بالتنقيب عن الغاز في لبنان.. ماذا كشف وزير الطاقة؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 07:20
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أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الجمعة، أنّ "هناك رغبة قطرية للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و 9 العائدين للبنان في البحر"، وأضاف: "لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نيات دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز في التنقيب وانتاج الطاقة".
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كلامُ فياض جاء عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، في السراي الحكومي، إذ قال: لقد ارسلوا الى الوزارة المديرين العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، وهي مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة وانتاج الطاقة في شكل عام. ونحن نشكر دولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني. لقد عهدنا دائما وقوف قطر الى جانب الشعب اللبناني".
وتابع: "أما الموضوع الثاني فهو ضرورة دعم هيئة إدارة البترول بالكادر البشري لمواكبة هذه المرحلة وادارتها وخصوصا العلاقة مع الشركاء، اي العلاقة التحالفية وإدارة العقد الذي يسمح بإدارة أعمال الاستخراج والاستكشاف التي ستبدأ قريبا ان شاء الله، ووضع الجدول الزمني المحدد للانجازات المتوقعة بالنسبة إلى الأمور اللوجستية وأمور الحفر والمنصة التي ستنشأ لإنتاج الغاز والنفط. ومن الضروري أن يكون لدى الهيئة الموارد اللازمة والكادر البشري المناسب لإدارة هذه المرحلة، وكان دولة الرئيس متجاوباً في هذا الشأن".
 
 

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