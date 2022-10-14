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لبنان

إصابة سيّدة بطلق ناري في منطقة المنية

Lebanon 24
14-10-2022 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة سيّدة بطلق ناري من قبل شخص في منطقة المنية، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
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