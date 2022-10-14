إصابة سيّدة بطلق ناري في منطقة المنية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة سيّدة بطلق ناري من قبل شخص في منطقة المنية، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.



وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

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