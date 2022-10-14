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لبنان

بيان لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 07:29
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صدر عن موظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي البيان التالي:
بعد مرور اكثر من سنة على اقرار المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع ومن ضمنهم المستشفيات الحكومية وهي عبارة عن نصف راتب اعتبارا من شهر تشرين الثاني 2021 لغاية شهر حزيران 2022 ؛ وراتب كامل عن اشهر تموز آب وايلول 2022 وعدم قبض اي منها من قبل موظفي المستشفى لغاية تاريخه
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وبعد اقرار قانون موازنة العام 2022 الذي تضمن زيادة ضعفي الراتب لجميع الموظفين
وبعد الوعود المتكررة بدفع هذه المستحقات والتي لم ترتق للتنفيذ 
ونظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة حيث بات ما يتقاضاه موظف المستشفى الحكومي لا يكيفه بدل الانتقال من والى مركز عمله حيث لا تخفيض للدوام في المستشفيات الحكومية
وفي ظل هذا الواقع المتردي يوما بعد يوم وجدنا أنفسنا ملزمين برفع الصوت عاليا للمطالبة بدفع جميع هذه المستحقات المترتبة دون تأخير  لنتمكن من الاستمرار في خدمة أهلنا والا سنظطر آسفين للعودة مجددا الى الإضراب إعتبارا من مطلع الشهر القادم. 
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