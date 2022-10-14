بيان لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي... ماذا جاء فيه؟

صدر عن موظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي البيان التالي:

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بعد مرور اكثر من سنة على اقرار المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع ومن ضمنهم المستشفيات الحكومية وهي عبارة عن نصف راتب اعتبارا من شهر تشرين الثاني 2021 لغاية شهر حزيران 2022 ؛ وراتب كامل عن اشهر تموز آب وايلول 2022 وعدم قبض اي منها من قبل موظفي المستشفى لغاية تاريخهوبعد اقرار قانون موازنة العام 2022 الذي تضمن زيادة ضعفي الراتب لجميع الموظفينوبعد الوعود المتكررة بدفع هذه المستحقات والتي لم ترتق للتنفيذونظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة حيث بات ما يتقاضاه موظف المستشفى الحكومي لا يكيفه بدل الانتقال من والى مركز عمله حيث لا تخفيض للدوام في المستشفيات الحكوميةوفي ظل هذا الواقع المتردي يوما بعد يوم وجدنا أنفسنا ملزمين برفع الصوت عاليا للمطالبة بدفع جميع هذه المستحقات المترتبة دون تأخير لنتمكن من الاستمرار في خدمة أهلنا والا سنظطر آسفين للعودة مجددا الى الإضراب إعتبارا من مطلع الشهر القادم.