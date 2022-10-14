بو حبيب استقبل شيا: لتزويد لبنان بالأدوية التي يحتاجها

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا ، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب الدكتور فادي علامة و مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

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وخلال اللقاء، طلب بوحبيب وعلامة من السفيرة شيا "المساعدة في تزويد لبنان بالأدوية التي يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان ".

كما جرى عرض للتطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتعجيل العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين .