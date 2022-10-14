عون منح "كاريتاس" وسام الاستحقاق: لتنحسر الظروف الاجتماعية الصعبة

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان "تنحسر تدريجاً الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون في هذه الأيام الصعبة التي نتجت من تراكمات اكثر من ثلاثين سنة من الإدارة الخاطئة لشؤون البلاد، والسياسات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت وجعلت من الاقتصاد اللبناني اقتصاداً ريعياً بدلاً من ان يكون اقتصاداً منتجاً".

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كلام الرئيس عون جاء خلال الاحتفال الذي أقيم في قصر بعبدا، والذي منح خلاله رابطة "كاريتاس لبنان" وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تسلّمه رئيس الرابطة الاب ميشال عبود.

وأكد عون انه سعى الى "التخفيف قدر الإمكان من معاناة اللبنانيين من خلال برامج دعم ومساعدة، لا سيما للعائلات الفقيرة، وخصوصاً بعدما تجاوزت نسبة الفقراء 75 بالمئة، علماً ان أي مساعدات مشكورة تقدّم الى المعوزين تعتبر دعماً موقتاً لا يحقق استمرارية الا اذا نهض الاقتصاد الوطني من جديد، وهو ما نأمله بعدما وضعنا لبنان في بداية الطريق للاستفادة من ثروته النفطية والغازية على اثر انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وفي مستهل الاحتفال، قال المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد إن "مسيرة رابطة "كاريتاس" مع لبنان، مسيرة مكللة بعطاء لامحدود، بأسمى ما في البعد الإنساني، ولأجل كل ما قدّمته، رابطة "كاريتاس-لبنان" على إسم لبنان، وفي سبيل مساعدة الانسان المحتاج فيه، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منحها وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف، في هذا الاحتفال، الذي شاءه ايضا تحية تقدير وعربون وفاء وإمتنان، وحافزا لعطاء بعد أكبر".

وعلى الأثر، سلّم الرئيس عون الوسام للاب عبود، ثم القى المطران عون كلمة شكر فيها الرئيس عون على "مبادرته تجاه "كاريتاس" التي عملت خلال 50 عاما على طول مساحة الوطن في خدمة الانسان، ولا سيما كل محتاج".

وقال: "فرحتنا اليوم كبيرة اذ نرى الدولة اللبنانية بشخص رئيسها، تقدّر عطاءات "كاريتاس" لا سيما في هذه الظروف الصعبة حيث الرابطة حاضرة على رغم الإمكانات المحدودة، لتنفيذ مشاريع إنسانية واجتماعية في كل لبنان، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه للاسر المحتاجة".

وهنّأ المطران عون، رئيس الجمهورية على "موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، منوّهاً بـ"المواقف الصلبة للرئيس عون وتمسكه بالحقوق اللبنانية كاملة، ما مكّن من الوصول الى تحقيق الهدف المنشود في المفاوضات".

وردّ الرئيس عون مهنئاً رابطة "كاريتاس" ورئيسها الاب عبود، منوّهاً بـ"الاعمال التي تقوم بها في كل لبنان من دون التميّيز بين فئة وأخرى، وهذا افضل عزاء للإنسان المحتاج والمعذب".

وأشاد عون بـ"ما قدّمته "كاريتاس" على مدى 50 عاماً"، وقال: "عملكم الصامت اكبر تقدير لكم لانه يبقى في قلوب الذين مددتم يد العون لهم".

وكان الرئيس عون استقبل راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، وعرض معه للأوضاع العامة وحاجات الأبرشية وعدداً من المواضيع الوطنية.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفداً من قضاة الغرفة 12 في المحكمة التجارية في باريس الذي يزور أعضاؤه لبنان للاطلاع على الأوضاع فيه، في اطار الرحلات الدورية التي يقوم بها القضاة الى عدد من الدول لاسيما الفرانكوفونية منها.

وقدم الرئيس عون لاعضاء الوفد عرضاً عاماً للأوضاع في لبنان والتحديات التي واجهها خلال عهده، ورؤيته الى مستقبل الوضع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.