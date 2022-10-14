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لبنان

الحاج حسن: الواقع الزراعي في لبنان يعاني أزمة تهميش

Lebanon 24
14-10-2022 | 07:55
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اكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ان "الواقع الزراعي في لبنان يعاني أزمة تهميش، وبدأنا على وضعه في بوصلة أولويات الجميع خصوصاً وأن الأمن الغذائي يتهدده الكثير من الاهتزازات شأننا في ذلك شأن كل دول المنطقة".
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كلام الحاج حسن جاء خلال افتتاح مؤتمر الواقع البيئي والعدالة المناخية في لبنان - نحو مؤتمر الأطراف 27 الذي نظمته نقابة المهندسين في بيروت.
 
 
وقال الحاج حسن: "نعم إن الأزمة كبيرة لكن الطموح والعمل والجهد الذي بذل كبير وهنا اسمحوا لي أن أشكر كل الكادرات العاملة في وزارة الزراعة على عملهم وايمانهم في المثابرة. كما لا بد من شكر الهيئات الدولية العاملة معنا والهيئات المانحة على جهدها وان كان ليس كافياً ونطمح لمزيد من الشراكة نحو استدامة هذا القطاع الرافع للاقتصاد الوطني".
 
واضاف: "ايها السيدات والسادة، نحن فخورون بما لدينا في وزارة الزراعة من مهندسين زراعيين ينتمون قلباً وقالباً إلى العمل الوطني بعيداً من المناكفة السياسية ووضع العصي في عجلات التقدم ولو نخطط للأمام"، مؤكدا "ان مهنة الهندسة هي اساس في بناء الأوطان، وهنا لا بد لي أن أشكر معكم المهندس الأول للتوافق الوطني والحارس للقوانين والحريص على تأليف القلوب عنيت بذلك دولة الرئيس الأخ الكبير نبيه بري، فالزراعة التي أتحدث عنها كانت في قلبه عندما انتمى إلى فكر الأمام الصدر المنظر الأول للعمل الزراعي والانتماء للارض دفاعاً بوجه العدو الاسرائيلي، فشكراً للمقاومة والتحرير وشكراً دولة الرئيس، شكراً لكل شهداء هذا الوطن، ولنقابة المهندسين في بيروت التي تفوق 60 ألف مهندس، أقول نحن شركاء في بناء الوطن ومد الجسور نحو فعالية أكبر وأقوى وزارة الزراعة تمد يد التعاون. وكل التمني ان يخرج الوطن من محنته وان تتجه كل القوى السياسية الى التزامالمواثيق الدستورية وتشكيل الحكومة التي يحتاجها الوطن اليوم قبل الغد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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