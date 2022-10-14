الحلبي شارك في المؤتمر الوزاري حول "البيئة من أجل أوروبا" في نيقوسيا

شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي في المؤتمر الوزاري حول "البيئة من أجل أوروبا" الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، بدعوة من الحكومة القبرصية، ومفوضية الأمم المتحدة الإقتصادية الأوروبية.

وتركزت أبحاث المؤتمر على أربعة مواضيع هي: حماية البيئة والتنمية المستدامة، التربية من أجل التنمية المستدامة، البنى التحتية المستدامة ،والسياحة المستدامة.

Advertisement

ولمناسبة هذا المؤتمر تم عقد إجتماع وزاري رفيع المستوى، حول الإستراتيجية المتوسطة للتربية من أجل التنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي للعام 2030. شارك فيها غالبية وزراء التربية في دول حوض المتوسط.

وكانت للوزير الحلبي مداخلة في هذا الإجتماع الوزاري، بصفة متحدث رئيسي، وتناول موضوعين أساسيين، حول الجامعة والتنمية المستدامة، وأشار في مداخلته إلى ما قامت به وزارة التربية في موضوع التنمية المستدامة، ووافق على البرنامج التنفيذي للبنان حتى العام 2030.

وعلى هامش المؤتمر الوزاري، كانت للوزير الحلبي لقاءات جانبية مع وزير التربية القبرصي برودروموس برودرومو، وتناول البحث التعاون الجامعي، وطلب الوزير من نظيره القبرصي أن تسهل الجامعات القبرصية على الطلاب اللبنانين الذين يدرسون فيها، عمليات الدفع في ظل الصعوبات الإقتصادية وانعدام إمكان التحويلات المصرفية بين لبنان والخارج، وتم البحث في التحضيرات لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين القبرصي واللبناني تتناول التعاون الجامعي بين البلدين، ودعا الوزير الحلبي نظيره القبرصي لزيارة لبنان وتوقيع هذه المذكرة.

كذلك عقد الوزير الحلبي إجتماعاً في معهد البحوث القبرصي Cyprus institute ، في حضور مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في المعهد الدكتور فادي قمير ، وتم في خلال الإجتماع البحث في بروتوكول تعاون وتبادل الطلاب بين الجامعات والمراكز البحثية اللبنانية والقبرصية.