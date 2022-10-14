مخزومي التقى نواب بيروت وبحثوا شؤون العاصمة وأزماتها

حضر نواب العاصمة بيروت إلى مأدبة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي. وتداولوا في شؤون وشجون العاصمة وبخاصة ما يتعلق بمسائل الكهرباء والمياه والنفايات. وتداولوا في شؤون وشجون العاصمة وبخاصة ما يتعلق بمسائل الكهرباء والمياه والنفايات.

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وتم التوافق بحسب بيان صدر عن المجتمعين "على التعاون في ما بينهم، من أجل تحسين أوضاع بيروت في جملة من المسائل الحيوية للعاصمة وأهلها".





ودرس النواب إمكانية انشاء مكتب موحد لخدمة أهل بيروت، هدفه تحديد أولويات العاصمة من كهرباء ومياه وسواها من الأساسيات. وتم الاتفاق على التحضير لمشاريع قوانين معجلة مكررة لحل الأزمات التي تعاني منها العاصمة، لتقديمها بشكل مشترك إلى مجلس النواب.





في ما يتعلق بموضوع الكهرباء، ولما كان القانون رقم 462/2002، الصادر بتاريخ 5/9/2002، قد أفسح في المجال للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بإصدار تراخيص لشركات خاصة لإنتاج الكهرباء، ولما كانت هذه الهيئة لم تشكل بعد، ولما كان القانون المذكور قد لحظ انه في فترة مرحلية ولحين تشكيل الهيئة، يسمح لمجلس الوزراء بإصدار مثل هذه التراخيص، ولما كانت الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، رأى السادة النواب الحاضرون ان التفسير الضيق لمفهوم تصريف الأعمال قد لا يسمح للحكومة بإصدار تراخيص بهذا الصدد.





كما اتفقوا على تقديم مشروع قانون معجل مكرر لمجلس النواب يطلبون بموجبه ترخيصا لإنشاء شركة خاصة لتوليد وتوزيع الكهرباء في العاصمة.





اما في ما يخص موضوع المياه، رأى النواب أن في بعض المناطق من العاصمة تشكو شبكة المياه الحالية من أعطال مزمنة، ليس بسبب أي شح في المياه، بل لانها مكونة من أنابيب من الاسبستوس او من حديد الصب البالغ عمرهما عقودا طويلة والدولة تتكلف حاليا مبالغ باهظة في صيانتهما.



واتفق النواب على وجوب تقديم مشروع قانون معجل مكرر باسم نواب بيروت لوضع حد نهائي لأزمة المياه في بيروت.





وبشأن معضلة النفايات المزمنة، قرر الحاضرون التقدم بكتب الى سفارات معنية يطلبون منها تخصيص الاموال اللازمة لإنشاء مكبات او إعادة تأهيل مكبات موجودة وفقا لمواصفات عالمية. إضافة إلى تقديم مشروع قانون معجل مكرر باسم نواب بيروت لتنظيف مرفأ بيروت.





كذلك بحث المجتمعون من النواب في ملف شركة سوليدير. وتساءلوا اذا ما كانت الشركة تقوم بواجباتها في ظل غياب كافة الخدمات عن الوسط التجاري كالكهرباء. واتفقوا على أن الواقع أصبح غير مبرر وغير مقبول بعد اليوم ومعالجته هو أحد اولوياتهم مع كل المعنيين.