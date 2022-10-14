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لبنان

الابيض في مؤتمر امراض الروماتيزم: لاعتماد استراتيجية مستدامة لمقاربة ملف الدواء

Lebanon 24
14-10-2022 | 09:12
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 افتتح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية لأمراض المفاصل والروماتيزم، والذي يهدف الى عرض ومناقشة كل المستجدات العلمية والعلاجية المتعلقة بهذا المجال.
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وفي كلمة له، قال الابيض: "لدينا أربعة اسباب اساسية تجعلنا مصرّين على الحفاظ على توافر احدث الادوية للمريض اللبناني، وهي: أولاً، هذه الادوية شكلت نقلة نوعية في علاج المرضى. ثانياً، إيماننا بدور لبنان الصحي وهو قادر على استعادة دوره الرائد في الخريطة الصحية في المنطقة. ثالثاً، لا نريد ان يلجأ مرضانا الى تلقي العلاج خارج لبنان. رابعاً، يهمنا الحفاظ على أطبائنا الكفوئين وذوي الخبرة، فقد يلجأ بعض الاطباء للهجرة عندما يعجزون عن ممارسة مهنتهم بالمستوى الذي يطمحون له اذا فقدت العلاجات المتطورة والتقنيات الحديثة".
وتابع: "لذا وضعت وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجمعيات العلمية والطبية من مختلف الاختصاصات، معايير وبروتوكولات لوصف الادوية التي لها جدوى صحية للمريض وجدوى اقتصادية في الوقت نفسه، مما يساهم في توافر كميات اكبر من الادوية المدعومة بصورة مستدامة والحد من سوء الاستعمال او الهدر".
 

ولفت الى أن "المرحلة التجريبية من النظام الرقمي ومكننة تتبع الدواء التي أُجريت مع المستشفيات على 9 أدوية سرطانية، كانت جيدة".
 
 
واضاف: "استطعنا من خلالها معرفة العدد الفعلي لمرضى السرطان حالياً. كما تبين ان 60% من المرضى حصلوا على علاجهم من خلال نظام Meditrack، بينما كان 20% فقط منهم يحصلون على الدواء قبل تطبيق هذا النظام. وفي مرحلة لاحقة سنضمن حصول اكثر من 80% من المرضى على دوائهم".
 
وبالنسبة للدعم على الادوية، أكد الابيض أن "وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الجهات الضامنة لاعتماد مناقصات شراء موحدة للادوية المدعومة للعام 2023. وسيكون هنالك مرجعية موحدة لبروتوكولات العلاج، الامر الذي سيساهم في ضبط هذا الملف ويؤمن حصول كل مريض على دوائه".
 
وتابع: "في كل أزمة هناك فرصة، وفرصتنا اليوم تكمن في اعتماد استراتيجية مستدامة لمقاربة ملف الدواء".
 
وختم: "نعمل بشكل جدّي وممنهج لتأمين الادوية للمواطنين وباستمرار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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