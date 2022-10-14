البزري: عودة العمل في مركز الصرف الصحي في سينيق

أعلن النائب عبد الرحمن البزري أنه "نتيجةً للإتصالات مع شركة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي والشركة المشغلة لمركز معالجة النفايات في سينيق، فإن خط الخدمات للتغذية الكهربائية سيتم تشغيله، وعليه فإن محطات الضخ الثلاث الفرعية في صيدا والغازية والمحطة الرئيسية في سينيق ستعاود العمل فورا".

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واكد أنه "تسلم ملف الحاجات الضرورية لتوفير صيانة مراكز الضخ ومعالجة الصرف الصحي من أجل العمل على توفيرها"، معتبراً أن "عودة العمل بنظام الصرف الصحي خطوه مهمة وضرورة ملحة لسلامة المدينة وأهلها، وبيئتها، وشواطئها وحمايتها من الأوبئة وإنتشار الروائح".