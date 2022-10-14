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لبنان

الأبيض عرض مع وفد من بعثة الإتحاد الأوروبي تعزيز مشاريع التعاون

Lebanon 24
14-10-2022 | 10:53
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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه، وفداً من بعثة الاتحاد الاوروبي ضم مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليساندرا فيازير وأوليفيه بودار ومدهوري سفرجينيني.
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وتم خلال الزيارة، عرض لمشاريع وزارة الصحة المدعومة من الإتحاد الأوروبي، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في هذه المرحلة، واستراتيجية الوزارة لتحديد الاولويات ومقاربة التحديات. 
 
 
كما وتطرق البحث الى مجالات التعاون المستقبلية من جهة تأمين اللقاحات وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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