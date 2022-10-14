جرحى على أوتوستراد صيدا - الزّهراني.. هذا ما حصل

أصيبت ام وابنتها في حادث سير على اوتوستراد صيدا - الزهراني في منطقة الغازية، جراء انقلاب سيارتهما من نوع "BMW x5" رصاصية اللون.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد عمِل الدفاع المدني على قصّ سقف السيارة وسحب المصابتين ونقلهما الى مستشفى الراعي.