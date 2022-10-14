جمعية "Rebirth Beirut" افتتحت معرض الرسام فردريك الحسيني

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افتتحت جمعية "rebirth Beirut"، في مقرها في الجميزة، بالتعاون مع "Atelier CM"، معرضاً للفنان فردريك الحسيني بعنوان "OverExposed"، يضم مجموعة متنوعة من اللوحات تتميز بألوانها الصارخة والخارجة عن المألوف وبفن حديث يعكس الثقافة الواسعة التي كونها الرسام.وخلال الافتتاح، تحدث رئيس ومؤسس الجمعية كابي فرنيني فقال: "إنّ الرسام فردريك الحسيني فنان إلى أبعد الحدود، ينقل بأسلوبه الرائع والدقيق المراقبين إلى مستوى آخر من الإبداع، فهو قيمة مضافة في هذا المجال".أضاف: "تواصل جمعيتنا مسيرتها في مجال الفن والإنماء، وإن جزءاً من عائدات مبيعات اللوحات سيعود لدعم نشاطات الجمعية المتنوعة من إضاءة إشارات المرور في بيروت على الطاقة الشمسية وإنارة الطرق وصيانتها وتزفيت الحفر، ومشاريع أخرى قيد الدرس والتنفيذ".يشار إلى أنّ فردريك الحسيني درس الهندسة المعمارية في مرسيليا وعمل في فرنسا كمهندس ورجل أعمال قبل أن يعود إلى لبنان خلال عام 1991 حيث عمل في الصناعة. وفي عام 2000، تم تعيينه مديراً عاماً للآثار في وزارة الثقافة ويقيم حاليا في بيروت كرسام ومصمم مستقل.