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لبنان

بلبلة في الطريق الجديدة وأصوات سيارات إطفاء.. ماذا يجري؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2022 | 11:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنّ حريقاً اندلع داخلَ غرفةٍ صغيرة مستقلة عن المباني (غرفة جاهزة)، كائنة في منطقة طلعة مستشفى المقاصد - الطريق الجديدة.
 
وبحسب المعلومات، فقد تدخلت قوة من فوج إطفاء بيروت وعملت على إخماد النيران فوراً. 
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