بلبلة في الطريق الجديدة وأصوات سيارات إطفاء.. ماذا يجري؟ (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنّ حريقاً اندلع داخلَ غرفةٍ صغيرة مستقلة عن المباني (غرفة جاهزة)، كائنة في منطقة طلعة مستشفى المقاصد - الطريق الجديدة.

وبحسب المعلومات، فقد تدخلت قوة من فوج إطفاء بيروت وعملت على إخماد النيران فوراً.