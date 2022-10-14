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لبنان

"العطلُ كبير".. معمل شارل الحلو يتوقف كلياً عن انتاج الكهرباء

Lebanon 24
14-10-2022 | 13:06
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، اليوم الجمعة، أنه بسبب التوقف الكلي للمعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي 66 ك.ف. لتلبية طلب بعض المرافق العامة الاساسية في بيروت وضواحيها.
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واشارت المصلحة في بيانها إلى أنه بسبب الوضع السيء لهذه الشبكة وعدم القدرة على ضبط الحمولات على هذه الشبكة نظراً لبعدها وارتفاع الفولطية بسبب الطاقة العكسية المرتفعة التي تضخها شبكات التوتر العالي التي تربط محطات بيروت وضواحيها، فقد تضرر المولد رقم 1 واجهزة الحماية المشتركة للمولدين 1 و2 في معمل شارل الحلو (جون) وتوقف المعمل كلياً عن الانتاج، مما اضطر المصلحة لزيادة ساعات التقنين على الشبكات المغذاة من معاملها.
وأكدت المصلحة في بيانها بأن فرقها الفنية تعمل جاهدة لاصلاح الأعطال في معمل شارل حلو لإعادة المعمل الى الانتاج في أقرب فرصة ممكنة.
 
 
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