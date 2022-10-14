مصير نزيهة المصري وولديها ينكشف بعد اختفائهم من صيدا.. ما أُعلن غير مُتوقع!

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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد استدعت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب زوج المذكورة لاخذ افادته والتوسع بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى.وكان اختفاء المدعوة المصري احدث ضجة في صيدا بعدما نفذت عائلتها عتصاماً عند ساحة ايليا للمطالبة بكشف مصير ابنتهم وولديها.