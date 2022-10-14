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لبنان

مصير نزيهة المصري وولديها ينكشف بعد اختفائهم من صيدا.. ما أُعلن غير مُتوقع!

Lebanon 24
14-10-2022 | 13:17
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عثرت القوى الأمنية على المواطنة نزيهة المصري وولديها، بعدما كان فقد الاتصال بها منذ صباح أمس في صيدا، وقد تبين انها ذهبت الى البقاع بإرادتها قاصدة جمعية "ابعاد" التي تعنى بحالات العنف الأسري.
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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد استدعت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب زوج المذكورة لاخذ افادته والتوسع بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى.
 
وكان اختفاء المدعوة المصري احدث ضجة في صيدا بعدما نفذت عائلتها عتصاماً عند ساحة ايليا للمطالبة بكشف مصير ابنتهم وولديها.
 
 
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