نقلت محطة الـ"MTV" عن ما وصفته مصادر رئيس الجمهورية أنه لم يعد لدى عون سوى وزير واحد هو وزير الطاقة وليد فياض وعون سيترك القصر الأحد 30 تشرين الأول عند الساعة الثالثة من بعد الظهر و"مش رح ينطر للإثنين 31 تشرين الأول موعد انتهاء ولايته".

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وأضافت: "ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة لأنه يريد أن يكون الحاكم بأمره فور خروج الرئيس عون من بعبدا و"الحكومة كلها صارت لميقاتي" فهو استولى عليها وجميع الوزراء باتوا عنده من وزير العدل إلى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة وغيرهم".



وأثر ذلك، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته محطة "ام تي في " في نشرتها مساء اليوم من كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الملف الحكومي نسبتها الى مصادر رئاسة الجمهورية . واكد مكتب الاعلام ان لا صحة اطلاقا لمثل هذه المعلومات المختلقة. فاقتضى التوضيح .

من ناحيتها ردت الـ"MTV" على رد المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، فقالت إنها لم تنقل كلاماً عن رئيس الجمهورية كما ورد في رد المكتب الإعلامي للقصر بل أوردت في التقرير معلومات نقلاً عن مصادر رئاسة الجمهورية وهي ليست حتماً معلومات مختلقة.. فاقتضى التوضيح".