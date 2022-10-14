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لبنان

في لبنان... حالات "الكوليرا" إلى ارتفاع

Lebanon 24
14-10-2022 | 13:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة في تقرير نشرته عن حالات "الكوليرا" في لبنان، تسجيل "5 إصابات جديدة وبذلك أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 34، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".
 
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