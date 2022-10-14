في لبنان... حالات "الكوليرا" إلى ارتفاع

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة في تقرير نشرته عن حالات "الكوليرا" في لبنان، تسجيل "5 إصابات جديدة وبذلك أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 34، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

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