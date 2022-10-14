الشيخ نعيم قاسم: للاتفاق على رئيسٍ لا يُكون مُنحازاً للدول الأجنبية

دعا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "القوى السياسية إلى مناقشة مواصفات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل"، مؤكداً على أهمية الإنجاز على صعيد ترسيم الحدود البحرية، والذي تحقق بفضل الموقف القوي الموحد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، وقال: "لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والاستفزاز، حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم".

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وخلال احتفالٍ في مدينة صيدا، رأى قاسم أنّ "المطلوب هو البحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الاتفاق على رئيس يطمئن، ولا يكون منحازاً للدول الأجنبية".