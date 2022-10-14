تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وجود جبنة مُنتهية الصلاحية في الأسواق اللبنانية.

ويُظهر الفيديو أن بعض أنواع الجبنة المطبوخة قد أصيبت بالعفن، الأمر الذي يجعلها غير صالحة للأكل، في حين أنه أصبحت مُضرة بصحة المواطنين.