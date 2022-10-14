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لبنان
جرحى بحادث سير على طريق عام بشمزين - أميون
Lebanon 24
14-10-2022
|
16:29
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أصيب 3 أشخاص بجروحٍ إثر تعرضهم لحادث سير على طريق عام بشمزين - أميون في الكورة بالقرب من "koura Tennis Club".
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ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم الى المستشفى للمعالجة.
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