عن "التنقيب عن الغاز" في لبنان.. فيّاض يُعلن معلومة جديدة

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لقناة "الجديد" إنّ "شركة قطر للطاقة طلبت أن تحصل على نسبة 30% كحصّة لمشاركتها في تحالف التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9".

مع هذا، فقد أوضح فياض أن "قطر سوف تبدأ بالعمل خلال أشهرٍ قريبة على التنقيب".

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وكان فياض أعلن، الجمعة، أنّ "هناك رغبة قطرية للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و 9 العائدين للبنان في البحر"، وأضاف: "لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نيات دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز في التنقيب وانتاج الطاقة".

كلامُ فياض جاء عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، إذ قال: لقد ارسلوا الى الوزارة المديرين العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، وهي مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة وانتاج الطاقة في شكل عام. ونحن نشكر دولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني. لقد عهدنا دائما وقوف قطر الى جانب الشعب اللبناني".