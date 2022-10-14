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Lebanon 24
14-10-2022 | 17:10
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يروّج منتفعون كلاماً عن تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لدفع حَمَلة العملة الخضراء لبيعها، لغايات تدخل في حسابات هؤلاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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