وعد بالمساعدة

وعد الوسيط البحري الأميركي بالمساعدة على صياغة اتفاقية استفادة لبنان من الغاز المصري والكهرباء الأردنية ريثما يتم توقيع اتفاقية الترسيم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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