22
o
بيروت
20
o
طرابلس
10
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزيرة خارجية فرنسا للمسؤولين: ليس لدينا مرشّح رئاسي معيّن
Lebanon 24
14-10-2022
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": طوال الأزمة ومنذ 17 تشرين ولغاية اليوم بقيت فرنسا حاضرة وإن معنوياً. وتندرج زيارة كولونا لساعات الى لبنان في سياق التأكيد على الدور من دون أن تحمل كبيرة الديبلوماسيين مبادرة فرنسية أو كلمة سر تتصل بالاستحقاقات اللبنانية الداخلية على تعددها.لكن لمجرد أن تأتي الزيارة في اعقاب الاتفاق على الترسيم البحري، وفي اعقاب فشل جلستين في الاتفاق على اسم مرشح رئاسي جديد، وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد يعني أنّ الملفات الثلاثة حضرت حكماً في زياراتها المقرات الرئاسية. وفي المحطات الثلاث كما في المطار أكدت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع وجوب احترام الاستحقاق الدستوري، وأنّ «الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي». لكن ما لم تعلنه وزيرة الخارجية الفرنسية، هو تشديدها أمام المسؤولين أن لا مرشح رئاسياً لبلادها وهي لن تعمل على دعم شخصية معينة بقدر ما تسعى الى حث الاطراف المعنية على الإتفاق على انتخاب رئيس في حد اقصى نهاية العام الجاري. كما تجنبت الدخول في لعبة الاسماء او الظهور بمظهر الداعم لشخصية ما على حساب اخرى. وفي ما يتعلق بالترسيم البحري قالت إنّ الدور الأساس كان للأميركيين لكن بلادها كانت حاضرة وسهلت الاتفاق موضحة خطوات شركة «توتال إنرجي» الفرنسية التي ستقوم بعملية التنقيب في حقل قانا اللبناني بحثاً عن الغاز. لا يمكن الحديث عن جديد فرنسي حملته الزائرة الفرنسية بقدر ما هو اعادة تأكيد المؤكد بالنسبة للرئاسة وانتظام عمل المؤسسات وانجاح المفاوضات مع صندوق النقد أي إثارة الأمور التي تتصل بمصالح بلدها وحضورها في لبنان. ولم يغب ملف النازحين عن المباحثات وطلب لبنان أن تلعب فرنسا دوراً مساعداً في اعادتهم الى ديارهم تلافياً لأزمة مستقبلية لعدم قدرة لبنان على الاستمرار في استضافتهم. فكان جوابها أنّ «مفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا». ما يعني أنّ فرنسا لا تزال ترهن عودة النازحين بالحل السياسي. ووصف مصدر وزاري الزيارة على انها اقتصرت على تقديم التهنئة بالاتفاق البحري والضغط في سبيل تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس ليتمكن لبنان من الوقوف مجدداً واستعادة دوره ومكانته في المنطقة . لكن كان لافتاً ايضاً أن حديثها عن الحكومة مرهون بانتخاب «رئيس جديد» لتكون «في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل». أيّ أنها تجاوزت تغيير الحكومة الحالية لأنّ الأهم فرنسياً هو انتخاب رئيس ليبنى على الشيء مقتضاه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة بشأن الكهرباء في لبنان.. دولة كُبرى تتحرّك وهذا ما كُشف
Lebanon 24
مُفاجأة بشأن الكهرباء في لبنان.. دولة كُبرى تتحرّك وهذا ما كُشف
12:58 | 2022-10-14
14/10/2022 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلامٌ" عن انخفاض الدّولار في موعدٍ قريب.. متى سيحصل ذلك؟
Lebanon 24
"كلامٌ" عن انخفاض الدّولار في موعدٍ قريب.. متى سيحصل ذلك؟
12:09 | 2022-10-14
14/10/2022 12:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّبوا دخول ملايين الدولارات إلى لبنان.. إليكم الموعد
Lebanon 24
ترقّبوا دخول ملايين الدولارات إلى لبنان.. إليكم الموعد
03:15 | 2022-10-14
14/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-10-14
14/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع تعرفة المعاينات الطبيّة... إليكم الأسعار الجديدة (صورة)
Lebanon 24
رفع تعرفة المعاينات الطبيّة... إليكم الأسعار الجديدة (صورة)
05:08 | 2022-10-14
14/10/2022 05:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:08 | 2022-10-14
اتفاق الترسيم في انتظار الابرام والمصادقة اسرائيليا.. وفياض: حصة نوفاتك لقطر…
22:12 | 2022-10-14
الفراغ الرئاسي يقترب.. وملامح تصعيد سياسي
22:23 | 2022-10-14
غياب التحرّكات على خط التأليف الحكومي.. وعون يسلّم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال
23:05 | 2022-10-14
الكتل النيابية عاجزة عن ترسيم الحدود السياسية لـ"التنقيب" عن رئيس للجمهورية
23:02 | 2022-10-14
توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العامين
22:56 | 2022-10-14
لقاءات كولونا استطلاعيّة.. ومطالبة بتسريع الانتخابات الرئاسيّة
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
15/10/2022 06:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
15/10/2022 06:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
15/10/2022 06:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact