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لبنان

الراعي إلى مصر

Lebanon 24
14-10-2022 | 22:52
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يلبّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة جامعة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر حول التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي. ويصل الراعي إلى القاهرة غداً الأحد ويترأس القداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوسف المارونية، ويشارك في افتتاح أعمال المؤتمر وسيكون لديه كلمة في الحفل الإفتتاحي ستركّز على ضرورة وأهمية حوار الأديان ونبذ العنف والصراعات على مختلف أشكالها، كما سيطرح القضية اللبنانية وضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية كنموذج للعيش المشترك، وسيركّز على مطالبه التي تُعتبر خريطة طريق إنقاذية وأبرزها الحياد وحماية الكيان وإعادة لبنان إلى حضنه العربي وعدم ترك العرب بلدَ الأرز. ومن جهة ثانية، ليس هناك أي موعد رسمي للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن من الممكن أن يُعقد لقاء على هامش القمة يتم خلاله مناقشة الأزمة اللبنانية وضرورة مساعدة مصر بما تتمتع به من ثقل عربي للبنان للخروج من أزماته.
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وفي سياق بحثه عن معالجات للأزمة اللبنانية، يتردد أنّ الراعي قد يقوم بسلسلة رحلات خارجية تهدف إلى تسليط الضوء على الملف اللبناني من باب العمل على معالجته.
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