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لبنان

كلمة "سرّ" عونية... سنردّ الصاع صاعين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2022 | 02:45
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يبدو أن ثمة كلمة "سرّ" أعطيت من "ميرنا الشالوحي"، وتمّ تمريرها بواسطة ما يُعرف بـ"التوجيهات الحزبية"، والتي تصل إلى جميع المسؤولين والمنسقيات في الداخل وفي المغتربات

وملخص كلمة "السرّ" هذه أن الرئيس ميشال عون، الذي كان "أسير" رئاسة الجمهورية، وما كانت تفرضه عليه من ضوابط، سيتحرّر قريبًا من الضغوطات الرئاسية، وسيعود إلى ما كان عليه ما قبل الرئاسة، وستكون مواقفه عالية السقف، لأن زمن "لبس القفازات" قد ولّى

وفي التعليمات أن من سيحاول التطاول على الرئيس عون أو على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أو أي نائب أو مسؤول في "التيار" سيأتيه الجواب مضاعفًا

 وأول غيث هذه المواقف ما أعلنه المنسق العام لـ"التيار" في مونتريال انطوان منسى، بعد القداس الذي ترأسه راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت في ذكرى 13 تشرين الأول، فقال منسى: "وعد علينا أن من يخطئ بحقنا من الان وصاعدا سنحاسبه، فالغلط معنا ممنوع"

وأضاف: "ونصيحة لكل خصومنا الذين واحتراما لثقافتنا لن نسميهم أعداء اقول نصيحة منا،لا تخطئوا بحقنا ولا معنا. فكما نحن طيبون يمكننا ان نكون اشرارا ووقت اللزوم". 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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