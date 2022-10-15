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لبنان

اطلاق نار وعملية سلب.. اليكم ما جرى في هذه المنطقة!

Lebanon 24
15-10-2022 | 02:50
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اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه احد الاشخاص في منطقة الصفرا من التبعية البنغلادشية، مما ادى الى اصابته في بطنه، وتم نقله الى احد مشتشفيات المنطقة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
 
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وعلم أنه تعرض لعملية سلب من قبل مطلقي النار.
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اطلاق نار

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