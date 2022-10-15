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لبنان

بلدية قب الياس تتابع وضع المصابة بالكوليرا

Lebanon 24
15-10-2022 | 02:36
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تابع رئيس بلدية قب الياس وادي الدلم جهاد المعلم، حال المصابة بالكوليرا التي قدمت من شمال لبنان، وتم إرسال رسائل نصية إلى جميع مسؤولي المخيمات تؤكد عليهم عدم إستقبال أي أشخاص لا سيما من المناطق والمخيمات التي حصلت فيها إصابات الكوليرا.
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وتم التنسيق في هذا الشأن، مع كل من وزارة الصحة العامة والمندوبة عن وزارة الداخلية والبلديات والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة شؤون اللاجئين السيدة منال رمضان. علما أنه تتم متابعة الحالة منذ أمس الاول، حيث تم حجر المصابة وعائلتها في خيمة منعزلة. وستجرى لهم الفحوص الطبية وتقديم العناية اللازمة.
 
 
وشددت البلدية على ضرورة اتخاذ وسائل الأمان والحيطة وإتباع الإرشادات الصحية التي تنشر على صفحتها من قبل وزارة الصحة العامة.
 
 
كما ودعت جميع أبناء البلدة الى "الإبلاغ عند الإشتباه بأي حالة ليصار إلى متابعتها وإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لعدم انتشار المرض في البلدة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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