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لبنان

نائب "واعِد حالو" بمنصبٍ كبير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-10-2022 | 03:45
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لوحظِ مؤخراً أن نائباً معروفاً حاولَ إشاعة نيّته الترشّح لمنصبٍ كبير في الدولة اللبنانية من دون تأكيدِ إصراره على هذا الأمر أم لا. 
إلّا أنه في الوقت نفسه، فقد تبين أن هذا النائب "وعد نفسه" بالقبول بالمنصب الذي قد يُمنح إليه في حال طُرح عليه عبر القول: "ليش لأ؟".
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المفارقة أنّ النواب المقرّبين من هذا النائب لم يتبنوا في أيّ مرة الحديث الذي لاحَ في أفقهِ، ما يعني أنّ الطرح الذي يُعرض ليس إلّا كلاماً في الوقت الرّاهن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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