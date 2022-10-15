ضابطٌ إسرائيلي يتحدّث عن "الحرب مع لبنان" و "الترسيم".. هذا ما اعترف به

ذكر تقريرٌ جديد نشرته إذاعة "النور"، اليوم السبت، أن الكثير من المُحللين الإسرائيليين يرون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، أزاحت عن تل أبيب خطر المواجهة مع "حزب الله"، معتبرين أن أي حرب ستؤدي حتماً إلى خسائر بشرية كبيرة ودمار هائل في العمق الإسرائيلي.

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وفي السياق، قال العقيد الإسرائيلي يوسي لنغوتسكي إنّ "إسرائيل في وضع خطير جداً من ناحية الحرب المستقبلية"، وأضاف: "نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها فضلاً عن عبوات ناسفة ذات قدرة تدميرية كبيرة".

وتابع: "كل هذه الأمور خلقت وضعاً فيه مصلحة عليا لإسرائيل وهو ألّا تندلع الحرب حالياً".