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لبنان

سمكة عملاقة تظهر في لبنان.. شاهدوا الصور والفيديو

Lebanon 24
15-10-2022 | 04:21
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تمكّن الصيادان اللبنانيان فادي طُهماز وعلي حيدار من اصطياد سمكة تونة عملاقة مقابل شاطئ الرميلة - ساحل الشوف.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر السمكة التي تم اصطيادها، وقد أشار الصيادان إلى أنها تزن نحو 200 كلغ. 
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