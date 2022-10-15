سمكة عملاقة تظهر في لبنان.. شاهدوا الصور والفيديو

تمكّن الصيادان اللبنانيان فادي طُهماز وعلي حيدار من اصطياد سمكة تونة عملاقة مقابل شاطئ الرميلة - ساحل الشوف.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر السمكة التي تم اصطيادها، وقد أشار الصيادان إلى أنها تزن نحو 200 كلغ.