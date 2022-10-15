العبسي: فليكن الاغتراب ثروة روحية للكنيسة

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الليتورجيا الالهية للرسامة الأسقفية للمطران فرانسوا بيروتي، أسقفا للروم الملكيين الكاثوليك في الولايات المتحدة عاونه المطران نيكولا سمرا، المطران بوريس كودجياك، وجورج كالارو، في حضور الكاردينال ماهوني، ومشاركة أساقفة الكنائس الشقيقة وكهنة الأبرشية وحشد من أبناء الجالية.

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والقى العبسي عظة ركز فيها على "قوة الكنيسة الملكية في أميركا التي هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية تغنيها بطقوسها وروحانيتها".

وشدد على "ضرورة بقاء الكنيسة الملكية في أميركا كنيسة واحدة متماسكة تجمع كل أبنائها من مختلف الخلفيات وتشكل لهم بيتا للصلاة والتوجه نحو الله".



وتوجه الى المطران الجديد طالبا أن "تكون شهادته متمسكة بروح الإنجيل، من الناس وإلى الناس، وأن يكون لهم الدليل للدخول إلى حياة المسيح، وأن يكون شاهدا مثالا لهم يقتدوا به".



وتابع: "فليكن الاغتراب المسيحي ثروة للكنيسة الام يرفدها بالايمان والدعم المعنوي ويحافظ عليها".



وفي الختام، هنأ العبسي أبناء الأبرشية وشدد على "الالتفاف حول أسقفهم الجديد لكي يتابعوا مسيرة الكنيسة في أميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار".