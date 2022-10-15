Advertisement

لبنان

العبسي: فليكن الاغتراب ثروة روحية للكنيسة

Lebanon 24
15-10-2022 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1000566-638014299581769384.jpg
Doc-P-1000566-638014299581769384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الليتورجيا الالهية للرسامة الأسقفية للمطران فرانسوا بيروتي، أسقفا للروم الملكيين الكاثوليك في الولايات المتحدة عاونه المطران نيكولا سمرا، المطران بوريس كودجياك، وجورج كالارو، في حضور الكاردينال ماهوني، ومشاركة أساقفة الكنائس الشقيقة وكهنة الأبرشية وحشد من أبناء الجالية. 
Advertisement
 
 
والقى العبسي عظة ركز فيها على "قوة الكنيسة الملكية في أميركا التي هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية تغنيها بطقوسها وروحانيتها".
 
 
 
وشدد على "ضرورة بقاء الكنيسة الملكية في أميركا كنيسة واحدة متماسكة تجمع كل أبنائها من مختلف الخلفيات وتشكل لهم بيتا للصلاة والتوجه نحو الله".
 
 
وتوجه الى المطران الجديد طالبا أن "تكون شهادته متمسكة بروح الإنجيل، من الناس وإلى الناس، وأن يكون لهم الدليل للدخول إلى حياة المسيح، وأن يكون شاهدا مثالا لهم يقتدوا به". 
 
 
وتابع: "فليكن الاغتراب المسيحي ثروة للكنيسة الام يرفدها بالايمان والدعم المعنوي ويحافظ عليها". 
 
 
وفي الختام، هنأ العبسي أبناء الأبرشية وشدد على "الالتفاف حول أسقفهم الجديد لكي يتابعوا مسيرة الكنيسة في أميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-10-15
16:48 | 2022-10-15
16:05 | 2022-10-15
15:40 | 2022-10-15
15:27 | 2022-10-15
15:11 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website