منخفض جوي سيؤثر على لبنان.. اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

منخفض جوّي متمركز جنوب غرب قبرص ويتجه تدريجيًا نحو الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلّب وغائم وماطر أحيانًا ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.



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الطقس المتوقع في لبنان: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقّع أن تشتّدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد اعتباراً من الظهر كما تنشط الرياح أحياناً، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحياناً لحدود ال٥٠ كلم/س ويتوقع تساقط أمطار نتيجة ظهورخلايا ركامية رعدية منعزلة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتباراً من الظهر ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً مع بقاء الاجواء مهيئة لتساقط امطارفي الفترة الصباحية و المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد اعتباراً من بعد الظهر.