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لبنان

سلام من واشنطن: انضمام لبنان الى الدول النفطية من شأنه أن يوفر منصة أعمال إستثنائية

Lebanon 24
15-10-2022 | 05:17
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لبى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام دعوة غرفة التجارة الاميركية للاجتماع مع القطاع الخاص الاميركي، في سياق زيارته واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية.
 
حضر الاجتماع الشركات الاميركية الكبرى من كل القطاعات الاقتصادية، لاسيما الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والصحة. 
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واستعرض المجتمعون مع الوزير سلام وضع القطاعات في لبنان. كما تمت مناقشة امكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات وسبل النهوض والمبادرات واعادة الثقة وجذب الاستثمارات، بخاصة في قطاع النفط والغاز المستجد الذي يعول لبنان على نموه وازدهاره.
 
بدوره، أطلع سلام الحاضرين على تصميم لبنان الخروج من ازمته واستعادة الثقة داخليا وخارجيا، والعمل الجدي على الاصلاحات البنيوية للاقتصاد، تحسين بيئة الاعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الانتاجية. 
 
وشدد على "انضمام لبنان الى الدول النفطية كأحدث لاعب، من شأنه أن يوفر منصة أعمال استثنائية". ودعا الشركات الأميركية الى "النظر في هذه الفرص والإستثمار في قطاع الطاقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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