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لبنان

ابراهيم السيد: لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية بفضل المقاومة

Lebanon 24
15-10-2022 | 06:40
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 أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد أن "لبنان بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية دون أن يحتاج إلى خوض حرب لتحقيق ذلك". 
 
وأضاف: "هناك جيل لم يستطع فقط أن يعطل قوة المستكبرين وحروبهم ضدنا، وإنما هزمهم وهزم مشاريعهم وأصبح قادرا على تحقيق انتصارات دون حروب".
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كلام السيد امين السيد جاء خلال احتفال نظمه الحزب في حسينية الإمام الحسن، في بلدة العين في البقاع الشمالي، لمناسبة ولادة الرسول، واسبوع الوحدة الاسلامية، حضره إلى السيد، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ملحم الحجيري، وفاعليات حزبية، بلدية، اختيارية، دينية، اجتماعية وتربوية وحشد من الاهالي. 
 
وتخلل الاحتفال كلمة لإمام بلدة العين الشيخ عمر يحيى وتواشيح من وحي المناسبة لفرقة نور الهدى للتواشيح الدينية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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