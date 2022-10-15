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لبنان
اتصال بين ماكرون وعون بشأن ترسيم الحدود البحرية... هذا ما أكدته فرنسا
Lebanon 24
15-10-2022
|
06:58
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تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأكد ماكرون وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.
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