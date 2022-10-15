اتصال بين ماكرون وعون بشأن ترسيم الحدود البحرية... هذا ما أكدته فرنسا

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأكد ماكرون وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.