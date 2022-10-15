هاشم: المطلوب التخلي عن المكاسب الحزبية وأي ارتباط خارجي

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "ما يحصل في مسار الحقوق في الثروة البحرية إنجاز وطني مهما حاول البعض التبخيس من أهميته الوطنية". وقال: "يجب ان نكون حافزا ليخفف البعض من شروطهم ورهاناتهم ويقتنعوا أن الاستثمار الايجابي يكون باستكمال ما حصل بمقاربة الاستحقاقات وخاصة الاستحقاق الرئاسي بروحية التوافق والتفاهم، لنكون قادرين على متابعة كل الخطوات اللاحقة بما يوفر على اللبنانيين القليل من المعاناة والمعضلات في ظل الأزمة الاقتصادية التي أصبحت بحاجة للمعالجة الحقيقية".وقال بعد جولة ولقاءات في عدد من قرى منطقة مرجعيون وحاصبيا: "لا يجوز الاستمرار في المماطلة، ولا بد من التواضع عند بعض القوى التي تستمر في محاولة فرض إرادتها تحت عناوين وشعارات لا ترتقي الى مستوى التفاهم بل تشكل تحديا في الشكل والمضمون، وهذا لا يصب في مصلحة الإنقاذ المطلوب، بل المطلوب التخلي عن الأنانيات والمكاسب الحزبية وأي ارتباط أو إملاء خارجي".