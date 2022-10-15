"أمل" تفوز برئاسة الحكومة الطلابية في "LAU" بيروت

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هنّأ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل فوز مرشّحه هادي فريدي برئاسة الحكومة الطلابية في الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، كما هنّأ المكتب فوز مرشّحيه الّذين فازوا بمناصب تمثيليّة في الحكومة الطلابية بين بيروت وجبيل.ويؤكّد مكتب الشباب والرياضة المركزي في "أمل" حرصه على إعلاء مصلحة الطلاب أوّلاً، مجدداً دعوته لجميع القوى الطلابية الى كلمة سواء بما فيه مصلحة لعامّة الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الطلاب.