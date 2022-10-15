الدخان الأسود يُغطي مغدوشة شرق صيدا.. ماذا يجري؟

اندلع حريق كبير، ظهر اليوم السبت، بالقرب من محطة أبو ربيع في مغدوشة بالقرب من المنازل السكنية.

وعلى الفور، توجّهت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران وتبريد رقعة الحريق.