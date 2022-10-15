Advertisement

لبنان

في حراجل الكسروانية.. هكذا تم إنقاذ مواطن وقع في الوادي

Lebanon 24
15-10-2022 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1000630-638014429424108340.jpeg
Doc-P-1000630-638014429424108340.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ رجل بواسطة الحبال، سقط في واد سحيق في بلدة حراجل الكسروانية، وقدمت له الإسعافات اللازمة.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
مأساة في كسروان.. 4 فتيان يموتون غرقاً! (صور)
lebanon 24
16/10/2022 00:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق داخل شقة في البوار- كسروان والاضرار اقتصرت على الماديات
lebanon 24
16/10/2022 00:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل مطعم في العقيبة - كسروان
lebanon 24
16/10/2022 00:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ماذا حصل ليل أمس في كسروان؟
lebanon 24
16/10/2022 00:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24

حراجل

كسروان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-10-15
16:48 | 2022-10-15
16:05 | 2022-10-15
15:40 | 2022-10-15
15:27 | 2022-10-15
15:11 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website