رئيس الجامعة اللبنانية تفقد مركزي امتحانات الدخول لإدارة الأعمال - النبطية

Advertisement

جال رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران على مركزي امتحانات الدخول الى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في النبطية، والمعتمدين من أصل 9 مراكز في لبنان.رافقه في جولته عميد كلية إدارة الأعمال سليم المقدسي، وشملت مركزي ثانوية الصباح الرسمية ومدرسة عبداللطيف فياض الرسمية، واطلع من المراقبين على سير الامتحانات واستمع لبعض الطلاب عن ملاحظاتهم.ونوه بحسن سير الامتحانات وقال: "بعدما تفقدت مراكز في بيروت، أحببت ان أطلع على سير الامتحانات ايضا في منطقة النبطية، حيث يتقدم 268 طالبة وطالبا".وشكر قوى الامن الداخلي "التي عملت على تأمين سلامة الامتحانات والممتحنين من خلال اتخاذها اجراءات حول كل المراكز".