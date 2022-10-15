بعدما افتتح على ارتفاع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 39900 و39950 ليرة للدولار الواحد.

بينما تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 39950 و40050 ليرة للدولار الواحد.