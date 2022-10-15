احتفال بالمولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية في بعلبك

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أحيا "حزب الله" ذكرى المولد النبوي الشريف و"أسبوع الوحدة الإسلامية" في قاعة تموز في بعلبك في حضور النائب ينال صلح، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، وشخصيات.وأشار مدير جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" في البقاع الشيخ أسامة السيد إلى الآيات القرآنية في مدح النبي محمد، وقال: "نلتقي في مثل هذه المجامع حبا برسول الله في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، المؤمنون في كل أنحاء الدنيا يستنفرون حبا بسيدنا محمد، وآخرون يستنفرون بالمقابل لينسفوا من أذهان الناس حب وتعظيم رسول الله، ويتناولون الذين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويقولون هذه بدعة، أما الربيع العربي، بل الصقيع العربي، الذي قتلوا فيه الرجال وسبوا فيه النساء، وسطوا فيه على الأموال، هذا عندهم واجب مقدس، والعياذ بالله. هذه فتنة كبيرة بدأت بالخوارج ولم تنته في عصرنا هذا".