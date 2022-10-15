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لبنان

بوشكيان يشارك في افتتاح معرض SIAL في باريس: "الصناعيون اللبنانيون يبرعون في ساحات التنافس الدولية"

Lebanon 24
15-10-2022 | 10:10
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افتتح وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض SIAL في العاصمة الفرنسية، بمشاركة عارضين صناعيين فرنسيين ولبنانيين واوروبيين ومن مختلف دول العالم.
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وأقيم المعرض هذا العام بعد توقّف 3 سنوات بسبب كورونا.
وأكد بوشكيان أن الصناعيين اللبنانيين يبرعون في ساحات التنافس الدولية.
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