بوشكيان يشارك في افتتاح معرض SIAL في باريس: "الصناعيون اللبنانيون يبرعون في ساحات التنافس الدولية"

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افتتح وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض SIAL في العاصمة الفرنسية، بمشاركة عارضين صناعيين فرنسيين ولبنانيين واوروبيين ومن مختلف دول العالم.وأقيم المعرض هذا العام بعد توقّف 3 سنوات بسبب كورونا.وأكد بوشكيان أن الصناعيين اللبنانيين يبرعون في ساحات التنافس الدولية.