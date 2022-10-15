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لبنان

حملة نظافة على طريق حيطورة جزين

Lebanon 24
15-10-2022 | 10:50
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 نظمت بلدية جزين بالتعاون مع بلديات بكاسين وحيطورة وقيتولي ومجمع خليل وليندا سليم، حملة نظافة على طريق حيطورة جزين، 

شارك فيها وزير الشوؤن الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وجمعيات من المنطقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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