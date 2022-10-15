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لبنان

محاولة سرقة محول كهرباء في بيت زود ـ الضنية

Lebanon 24
15-10-2022 | 10:59
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باءت محاولة شخصين سرقة محول كهرباء في بلدة بيت زود ـ الضنية بالفشل، بعدما تنبّه أهالي البلدة لهما، فأبلغوا القوى الأمنية بالأمر بعد ضبطهما بالجرم المشهود، قبل أن تأتي دورية من شعبة المعلومات إلى البلدة وتلقي القبض عليهما وتسوقهما إلى التحقيق مع المسروقات الأخرى، وهي عبارة عن لوحات إرشاد وأغطية حديد (ريغارات) مخصصة لقنوات الصرف الصحي، كانوا وضعوها في شاحنة نقل صغيرة قامت الدورية بمصادرتها أيضاً.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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