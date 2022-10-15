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لبنان

أمرٌ يخصّ الدولار.. هذا ما فعله مكتب "أمن الدولة" في صيدا

Lebanon 24
15-10-2022 | 12:37
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أوقفت دورية من مكتب أمن الدولة في صيدا المدعو "ح. س" عند الكورنيش البحري في صيدا بتهمة ترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار، وقد ضبطت بحوزته أوراقاً نقدية مزورة من نفس الفئة، وأحيل الموقوف الى القضاء المختص لاجراء المقتضى.
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