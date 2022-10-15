أمرٌ يخصّ الدولار.. هذا ما فعله مكتب "أمن الدولة" في صيدا

أوقفت دورية من مكتب أمن الدولة في صيدا المدعو "ح. س" عند الكورنيش البحري في صيدا بتهمة ترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار، وقد ضبطت بحوزته أوراقاً نقدية مزورة من نفس الفئة، وأحيل الموقوف الى القضاء المختص لاجراء المقتضى.

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